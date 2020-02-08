РИАМО - 8 фев. В Москве на Варшавском шоссе около 11 часов в субботу случилась авария, пострадали два человека, обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

Авария случилась в районе дома 47 по Варшавскому шоссе. Столкнулись две машины, после чего одна из них врезалась в мачту городского освещения.

«По предварительным данным, два человека получили травмы различной степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — говорится в сообщении.