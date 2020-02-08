РИАМО - 8 фев. Молодым ученым столицы вручили премии правительства города в преддверии Дня науки, были отмечены проекты 87 человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В этом году мы вручили 50 премий 87 молодым ученым, работающим в научных учреждениях Москвы. Лауреатов премии мы отобрали по конкурсу из 837 заявок более чем от тысячи человек. Мы поддерживаем молодых ученых, понимая, что их идеи и разработки в будущем могут стать основой для развития городских инноваций», — сказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Премию учредили в 2013 году. Количество лауреатов увеличилось более чем в семь раз за шесть лет, с 12 до 87 человек. Выросло и число заявок, в 2013 их было 254. Всего с 2013 года наградили 354 ученых. Премию могут присудить и индивидуально, и коллективно.

На премию могут претендовать аспиранты, кандидаты наук в возрасте до 36 лет и доктора наук до 40 лет включительно. Всего было два направления и 22 номинации: за исследования в области математики, физики, химии, биологии, гуманитарных, технических, общественных и инженерных наук, ИКТ, а также за разработки в сфере биотехнологий, авиационной и космической техники, фармацевтики, городской инфраструктуры, нанотехнологий, энергосбережения, приборостроения, электроники, защиты информации.

День науки в России отмечают 8 февраля. В этот день в 1724 году в России появилась Петербургская академия наук.

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