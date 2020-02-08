РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 фев. В День снега жители подмосковных Люберец в парке поиграли в городки и хоккей, сообщил заместитель руководителя спорткомитета городского округа Андрей Абахин.

В субботу в парке «Наташинские пруды» состоялся День снега.

«Каждый год для жителей городского округа мы проводим такой праздник, в этом году мы приняли решение провести мероприятие в шуточном формате. У нас на площадке играют в городки, сами городки сложены из поленьев, а сбиваем мы их валенками, также у нас играют в хоккей и метают валенки на дальность», - сказал Абахин.

Как провести зиму в Подмосковье>>