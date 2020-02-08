РИАМО - 8 фев. Из-за последствий произошедшей технической неисправности контактной сети на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги поезда в сторону Твери следуют с задержками от 20 минут до 2 часов, сообщается на сайте ОЖД.

Рано утром в субботу на перегоне Крюково – Поварово-1 произошла техническая неисправность контактной сети.

«Благодаря оперативной работе специалистов Октябрьской железной дороги в 9:14 техническая неисправность была устранена. В настоящее время пригородные поезда на данном направлении в сторону Твери следуют с задержками от 20 минут до 2 часов», — говорится в сообщении.

Железнодорожники делают все возможное, чтобы сократить время отставания поездов от графика.