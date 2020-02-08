РИАМО - 8 фев. На фестивале «Букинист», который проходит на Новом Арбате, открылся пункт приема книг, сдать книги можно по цене 20 рублей за килограмм, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Гости фестиваля «Букинист» получили возможность сдавать прочитанные книги. Пункт приема литературы открылся в книжном павильоне напротив дома 19 на Новом Арбате», — говорится в сообщении.

В акции могут поучаствовать все, кто не хочет, чтобы книги пылились на полках без дела, а принесли радость и пользу другим читателям.

При сдаче книг при себе необходимо иметь паспорт. Один человек за одно посещение может сдать не более 20 килограммов книг.

Принимаются книги любого формата и в любом переплете. Нужно, чтобы они были в опрятном состоянии, не отсыревшими.

В пункте не примут религиозную литературу, брошюры, журналы, книги с печатями библиотек.

Средний вес книги в мягком переплете составляет 200 грамм, а средний вес книги в твердом переплете – полкилограмма.

На фестивале «Букинист» ждут всех книголюбов. Он будет идти почти весь год, до 6 декабря. На Новом Арбате гостей будут ждать встречи с писателями, творческие мастер-классы и широчайший выбор художественной, детской и научно-познавательной литературы.

Что читают в столице: 10 самых популярных книг Московского региона>>