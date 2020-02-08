РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 фев. Почетный гражданин Подольска Борис Иванюженков стал депутатом Госдумы РФ от КПРФ по списку региональной группы от Московской области, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Центризбирком России 5 февраля 2020 года передал Борису Иванюженкову вакантный мандат депутата Госдумы от КПРФ по списку ее региональной группы от Московской области. Ранее Иванюженков избирался депутатом Госдумы VI созыва (2011-2016 годы), работал в комитете по природным ресурсам, природопользованию и экологии», – говорится в сообщении.

Иванюженков – почетный гражданин города Подольска, заслуженный тренер РФ. Награжден орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

В 1997-1999 годах Иванюженков был депутатом Московской областной думы от города Подольска, в 1999-2000 годы – министром РФ по физической культуре, спорту и туризму. С 2006 года является вице-президентом Паралимпийского комитета России, председателем совета Всероссийской федерации лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.