РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 8 фев. Команда школы №2 из подмосковных Котельников стала победителем в турнире по дисциплине DOTA 2 и завоевала кубок от РОО «РосМолСпорт МО» и общественной палаты округа, говорится в сообщении пресс-службы РОО «РосМолСпорт МО».

7 февраля в филиале «Котельники» состоялся первый турнир 2020 года по дисциплине DOTA 2. Всего в мероприятии приняли участие 25 человек из числа учащихся образовательных учреждений горокруга.

«По результатам финальных игр обладателями кубка РОО «РосМолСпорт МО» и общественной палаты горокруга Котельники стала команда Tbilsskie squad - школа №2. Команда впервые принимала участие в таких соревнованиях», - говорится в сообщении.

Второе место заняла команда MAVAI - филиал «Котельники». Третье место завоевала команда Youngsters - школа №1.

«Все участники были награждены дипломами Российского спортивного союза молодежи. По окончании мероприятия юным киберспортсменам были вручены подарки», - заключается в сообщении.