РИАМО – 8 фев. В трех округах Москвы появятся модульные тяговые подстанции для зарядки городского электротранспорта, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта столицы.

«Модульные комплектные тяговые подстанции – это отдельная разновидность оборудования, которое представляет собой дополнительный источник энергии для городского электротранспорта. Новые технологии позволят облегчить эксплуатацию городского электрического транспорта», – говорится в сообщении.

Работы по монтажу восьми подстанций в трех округах начали в 2019 году. Завершить их планируют в этом году. Шесть расположатся в СВАО, по одной в ЮЗАО и ЗАО. В ходе работ проложено более 36 километров новых сетей электроснабжения.

Модульные подстанции обустраивают на конечных станциях общественного транспорта. Одновременно смогут заряжаться сразу шесть электробусов. Это позволит сократить очереди на зарядку, городской электротранспорт сможет заряжаться быстрее и вовремя выходить на маршрут. Также это позволит увеличить количество электробусов и создать для них новые маршруты.

Сейчас уже есть четыре подстанции на остановках: «6 микрорайон Бибирева», «Осташковская», «Рижская» и у территории филиала Центральный на улице Дениса Давыдова.

В мае этого года завершатся работы еще по четырем адресам: на улицах Костромская и Кравченко, Сигнальном проезде и 1-ой Останкинской улице. После окончания работ территорию у станций благоустроят.

Всего за два года будут выполнены работы по электроснабжению зарядных станций, расположенных на 32 адресах в шести административных округах Москвы.

Число маршрутов, где курсируют электробусы, в столице достигло 20. Всего в городе работают около 300 электробусов, маршруты пролегают на севере, северо-востоке, востоке, западе и в центре города.