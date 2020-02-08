РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 фев. Свыше 6,6 тысячи семей в подмосковном Красногорске получили сертификаты на региональный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей, говорится в сообщении Красногорского управления социальной защиты населения министерства социального развития Московской области.

«В городском округе Красногорск региональный сертификат на 100 тысяч рублей получили 6611 тысяч семей, 1521 семья воспользовалась правом на реализацию материнского капитала», – сказала начальник Красногорского управления социальной защиты населения Минсоцразвития региона Лилия Гордон.

29 января 2020 года в своем обращении к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил дать возможность семьям получить средства регионального материнского капитала по ранее выданному сертификату в течение двух лет.

Семьи с двумя и более детьми, которые получили и не успели использовать свой региональный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей, смогут в течение двух лет получить денежную выплату в размере 50 тысяч рублей ежегодно.

«Выплату в 50 тысяч рублей можно получить в 2020 году и еще 50 тысяч – в 2021 году и реализовать их на любые цели, при условии, если в семье родился третий или последующий ребенок в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года», – поясняется в материале.

Соответствующие изменения в закон подготовлены министерством социального развития Московской области.

«Такая мера поддержки и возможность реализовать региональный материнский капитал именно таким образом будет подспорьем нашим многодетным семьям. Мы понимаем, что это многодетные семьи, потому что региональный сертификат выдавался при рождении второго ребенка. Раз условием является еще хотя бы один ребенок в семье после получения этого регионального сертификата, понятно, что эта семья многодетная. Сейчас мы подготовили изменения в закон», – отметила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

За рождение второго и последующего ребенка в Подмосковье региональный сертификат на 100 тысяч рублей получили 220 тысяч семей, при этом воспользовались им менее 30% семей.