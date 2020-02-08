РИАМО – 8 фев. Составлен список вакансий на портале hh.ru с самой высокой зарплатой, сообщает «Российская газета».

«Больше всего работодатель готов платить главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион, в котором предлагается работать соискателю, не называется) – 800 тысяч рублей в месяц. Столько же – генеральному директору / CEO в Новосибирске», – говорится в сообщении.

Зарплату от 500 тысяч рублей предлагают советнику генерального директора по работе с банками в Москве. Также в столице можно зарабатывать от 400 тысяч до миллиона рублей на должности E-commerce-директора. Высокую зарплату – 400 тысяч рублей – предлагают и финансовому директору, от 350 тысяч – старшему quant-исследователю.

В Екатеринбурге директору по производству готовы платить от 400 до 650 тысяч рублей. Главному геологу на Чукотке – от 400 до 450 тысяч рублей, IT-директору в Санкт-Петербурге – 300 тысяч рублей. А личный ассистент/репетитор английского для бизнесмена в Ижевске может получать 250 тысяч рублей.