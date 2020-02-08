РИАМО - 8 фев. В Москве и Подмосковье на следующей неделе ожидается потепление, воздух может прогреваться до 2 градусов тепла, при этом во все дни недели ожидается небольшой снег, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Зима, которая пришла в регион, будет очень кратковременной. Уже в воскресенье к вечеру в Москве от 0 до -2 градусов, по области от 0 до -5. С понедельника и до конца рабочей недели температура будет существенно выше нормы. Днем будет от 0 до +2 градусов тепла по Москве и от -2 до +3 градусов по области», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на следующей неделе ожидается небольшой снег. В четверг и пятницу возможен мокрый снег.