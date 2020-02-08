РИАМО - 8 фев. В рамках научно-практической конференции «Правовые и экономические вопросы оценки состояния конкуренции на товарных рынках» Подмосковье поделилось уникальными технологиями реализации имущества на торгах, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике региона.

«Цифровизации и централизации земельно-имущественных торгов в Московской области посвятил свой доклад первый заместитель директора ГКУ «Региональный центр торгов» Мартирос Саркисян, выступая 7 февраля 2020 года в Санкт-Петербурге на научно-практической конференции «Правовые и экономические вопросы оценки состояния конкуренции на товарных рынках», — говорится в сообщении.

Он рассказал об уникальных технологиях реализации имущества на торгах, которые отмечены ФАС России и Минэкономразвития России как лучшие практики, рекомендованные для внедрения в субъектах РФ.

Так, например, в Московской области впервые в стране в 2019 году завершили централизацию земельно-имущественных торгов во всех муниципальных образованиях. Теперь на всей территории региона действуют общие и единые стандарты и правила по реализации объектов недвижимости.

«Централизация служит гарантом соблюдения норм и правил подготовки и проведения земельно-имущественных торгов, а также защитой прав добросовестных приобретателей имущества Подмосковья», - рассказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В 2015 году комитет ввел электронную форму торгов по аренде/продаже недвижимого имущества, водопользованию, недропользованию, аренде земельных участков коммерческого назначения.

«Цифровизация земельно-имущественных торгов из года в год показывает свою эффективность и обеспечивает открытость, прозрачность и доступность для потенциальных участников, а также способствует развитию конкурентной среды в регионе», - отметила Волкова.