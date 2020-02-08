РИАМО - 8 фев. В 2020 году по программе капитального ремонта в Подмосковье планируется заменить и отремонтировать 743 лифтов в многоквартирных домах, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ региона.

Замена и модернизация лифтового оборудования в 2020 году планируется в 249 многоквартирных домах области. Большое значение уделяется вопросам безопасности и надежности работы оборудования.

«Региональная программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов Московской области – самая масштабная в России. Всего в нее включено 44,6 тысячи МКД. В ходе реализации программы с 2014 года уже заменено и отремонтировано свыше 10,3 тысячи единиц лифтового оборудования в многоквартирных домах», - отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов добавил, что Московская область – один из первых регионов России, который перешел на ввод лифтов в эксплуатацию по новому федеральному регламенту.

«Теперь ввод лифтового оборудования в эксплуатацию осуществляется с обязательным участием представителей Ростехнадзора, которые проверяют надежность оборудования и качество выполненных работ», - подчеркнул Николов.