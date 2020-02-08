РИАМО - 8 фев. Снюсы представляют серьезную опасность для здоровья из-за высокого содержания никотина, поэтому употребление снюса может привести к отравлению, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области

Снюс — это измельченный увлажненный табак, который часто продается расфасованным в небольшие пластиковые контейнеры. В России снюс запретили в декабре 2015 года, однако производители заменили табак в пакетиках на экстракт никотина и продают это как «бестабачную никотиновую смесь». Именно этот продукт в России известен под названием снюса.

«Наиболее популярен снюс среди школьников 7-11 классов, прежде всего из-за низкой цены (стоимость одной упаковки пакетиков начинается от 150 рублей), а также потому, что его можно употреблять незаметно от родителей и учителей», - отмечается в материале.

В течение 2019 года в Подмосковье были госпитализированы 14 несовершеннолетних, у которых диагностировали отравление после употребления снюсов.

Основная опасность этого продукта заключается в высоком содержании никотина. Так, в одном пакетике снюса может содержаться до 40 миллиграммов никотина, при этом одна сигарета содержит лишь 10-15 миллиграммов никотина.

Ранее Мособлдума приняла в первом чтении законопроект о запрете на продажу несовершеннолетним снюсов и других современных никотиносодержащих изделий (леденцы, жвачки и так далее). Нарушение запрета хотят карать штрафами в размере от 3 до 150 тысяч рублей.