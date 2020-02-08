РИАМО - 8 фев. За прошедшие сутки в Подмосковье поступили угрозы о минировании трех объектов - торгового центра, железнодорожной станции и суда, все сообщения оказались ложными, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

«В 10:00 7 февраля поступило сообщение об анонимном звонке в службу «112» с угрозой минирования ТЦ «Галион» по адресу: городской округ Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом 54 А. Эвакуировано 120 человек (10 детей), из них 35 человек персонала», - говорится в сообщении.

На сайте добавляется, что в этот же день в 18:15 поступило сообщение об анонимном звонке в службу «112» с угрозой минирования здания Одинцовского городского суда. Там эвакуация не проводилась.

Также поступали угрозы о минировании железнодорожной станции Одинцово. Поезда через станцию следовали без задержек, согласно расписанию.

«В результате обследования помещений и прилегающей территории кинологическими расчетами взрывчатых веществ и подозрительных предметов не обнаружено, вызовы ложные», - добавляется в сообщении.