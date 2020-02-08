РИАМО - 8 фев. В субботу в Москве и Подмосковье температура воздуха приблизится к климатической норме, столбики термометров зафиксируются на отметке до -10 градусов, существенных осадков при этом не ожидается, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При переменной облачноcти существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве -7...-5, по области -10…-5 градусов. Ветер северо-западный, северный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что такое быстрое понижение температуры является мощным раздражителем для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями: может меняться свертываемость крови, появляются боли в области сердца и головные боли, учащаются приступы мигрени.

Таким людям следует строго выполнять рекомендации врачей по лечению имеющегося заболевания, при себе иметь препараты первой помощи.