РИАМО - 7 фев. В Ивантеевкой городской больнице начал работать новый компьютерный томограф, купленный в рамках нацпроекта «Здравоохранение», говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Аппарат стоимостью более 39 миллионов рублей оснащен шприцом-инъектором, с помощью которого пациенту внутривенно вводится контрастный раствор. Благодаря этому врачи имеют возможность выявить онкопатологию.

«Компьютерный томограф значительно расширит диагностические возможности для пациентов Ивантеевской больницы. Спектр диагностируемых заболеваний достаточно широк и включает в себя травматологию, заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания легких, сосудов, онкозаболевания и многое другое», – отметил главврач больницы Сергей Багин.

По его словам, компьютерное оборудование позволяет создавать цифровые изображения в формате 3D очень высокого разрешения, что очень важно для качественной диагностики и дальнейшего назначения лечения.