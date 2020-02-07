РИАМО - 7 фев. В Московской области 8 и 9 февраля пройдут мероприятия в рамках Дня зимних видов, в них примут участие свыше 2,5 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

День зимних видов спорта проходит по инициативе Олимпийского комитета России в честь старта Игр 2014 года в Сочи.

«В этом году в Подмосковье запланированы спортивные мероприятия, приуроченные к этому празднику. Ожидается, что их участниками станут свыше 2,5 тысяч человек. В частности, одним из крупнейших событий станет зимний марафон «Титан» в Бронницах», - говорится в сообщении.

Кроме того, в Электроуглях состоится первенство по лыжным гонкам среди студентов и школьников. В Одинцове, Ивантеевке, Красногорске и Электростали также пройдут лыжные гонки. В Истре проведут открытые соревнования по спортивному туризму на лыжах.

В Красногорске и Орехово-Зуеве пройдут турниры по хоккею с мячом, в хоккей с шайбой сыграют в Наро-Фоминске и Рошале, а в Люберцах проведут соревнования для школьников по керлингу, а также забеги на коньках для всех желающих.

Министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков отметил, что зимние виды спорта крайне популярны как у граждан России в целом, так и у жителей Московской области в частности. Также яркой в памяти остается зимняя Олимпиада 2014 года в Сочи.

«Поэтому на спортивных мероприятиях, организованных в различных муниципалитетах региона и приуроченных ко Дню зимних видов спорта, мы ожидаем большое количество участников. Этому способствует и наконец установившаяся климатическая зима в Подмосковье, поэтому лыжни и ледовые площадки без проблем смогут принять всех желающих присоединиться к празднику», - заключил министр.