РИАМО - 7 фев. В столице гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство следователей об изменении меры пресечения генерал-полковнику Халилу Арсланову, его заключили под стражу, сообщается на сайте СК РФ.

В октябре 2019 года начальнику Главного управления связи ВС РФ – заместителю начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой и в особо крупном размере. Данные деяния относятся к категории тяжких преступлений, за совершение которых максимальное наказание достигает 10 лет лишения свободы.

«Нахождение Арсланова на стационарном лечении в медицинском учреждении, а также рекомендации врачей о проведении с ним неотложных следственных действий только в присутствии медицинского работника послужили основаниями для избрания в его отношении меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - говорится в сообщении.

Учитывая, что врачи сейчас оценивают состояние здоровья Арсланова как удовлетворительное, военные следователи внесли ходатайство о заключении Арсланова под стражу, которое удовлетворил 235-й гарнизонный военный суд.