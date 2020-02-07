РИАМО - 7 фев. Банковские карты начали принимать в молокоматах «А-молоко», где представлена продукция подмосковных ферм компании «Братья Чебурашкины», говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Проект «А-молоко» был создан братьями Чебурашкиными, которые стали пионерами вендинговой продажи молока с собственных ферм. В них можно купить свежее суточное молоко в розлив и фермерские продукты – масло, творог, сметану, кефир, ряженку, йогурты и другие», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он добавил, что теперь в молокоматах встроена система бесконтактных платежей и любой желающий может совершать покупки продуктов с помощью банковских карт.

Тридцать молокоматов в Москве и Подмосковье принимают наличные деньги и электронную карту или ключ «А-молоко». Электронная карта продается и пополняется в молокомате, ее преимущество - скидка 5% на все продукты.

«Предприятие «Братья Чебурашкины» - передовое хозяйство нашего региона. Братья реконструировали четыре заброшенные фермы в современные производства в Дмитровском и Сергиево-Посадском округах на более чем 4,3 тысячи голов, построили современный завод по переработке сырого молока до 100 тонн в сутки и трудоустроили более 300 человек близлежащих районов», - отметил Разин.

Он уточнил, что продукция хозяйства отличается не только высоким качеством, но и уникальным оформлением упаковки.