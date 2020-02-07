РИАМО - 7 фев. На 27-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2020» делегация Московской области планирует найти новые контакты и рынки для продвижения продукции, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин рассказал, что Подмосковье вновь примет участие выставке, которая охватывает всю цепочку производства продуктов и напитков.

«В этом году на выставке ожидается свыше 2,6 тысячи участников из 70 стран, есть возможность наладить торговые связи, расширить рынок подмосковной продукции и реализовать новые проекты», - отметил Разин.

10 февраля состоится открытие выставки на территории Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр».

Там будет представлено продовольствие со всего мира: от базовых продуктов и напитков на каждый день до изысканных деликатесов, а также органическое, спортивное питание, для здорового образа жизни, экзотические продукты, крупнейшая в России экспозиция алкогольных напитков и вин более чем из 30 стран.

Выставка соберет закупщиков федеральных и локальных сетей, стратегических заказчиков продовольственной отрасли России и стран Евразийского Союза, представителей ресторанов, баров и кафе.

В программу выставки войдут отраслевые форумы, круглые столы, мастер-классы, презентации и профессиональные конкурсы. Выставка будет проходить до 14 февраля.