РИАМО - 7 фев. В Подмосковье за год выросла конкуренция на торгах, повысилось число претендентов на один лот, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.
«Возросла конкуренция на торгах. В среднем на лот претендовало около четырех участников» - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.
Она добавила, что конкуренция на земельно-имущественных торгах способствует эффективному вовлечению в хозяйственный оборот земельных участков и объектов нежилого фонда и пополнению бюджета округов неналоговыми доходами.
Также конкуренция способствует развитию региона, решая значимые социально-экономические задачи.
В Подмосковье успешно функционирует Единый портал торгов Московской области, который призван сделать все торги в регионе прозрачными, открытыми и доступными.
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