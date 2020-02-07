РИАМО - 7 фев. В Подмосковье за год выросла конкуренция на торгах, повысилось число претендентов на один лот, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Возросла конкуренция на торгах. В среднем на лот претендовало около четырех участников» - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Она добавила, что конкуренция на земельно-имущественных торгах способствует эффективному вовлечению в хозяйственный оборот земельных участков и объектов нежилого фонда и пополнению бюджета округов неналоговыми доходами.

Также конкуренция способствует развитию региона, решая значимые социально-экономические задачи.

В Подмосковье успешно функционирует Единый портал торгов Московской области, который призван сделать все торги в регионе прозрачными, открытыми и доступными.