РИАМО - 7 фев. В этом году в Подмосковье капитально отремонтируют 1,63 тысячи многоквартирных домов, что позволит улучшить жилищные условия более 110 тысяч семей, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«По поручению губернатора в Московской области в ходе проведения ремонтных работ большое внимание уделяется мнению жителей. Все работы по капитальному ремонту МКД проводятся при непосредственном участии и под контролем общественности, а также с применением онлайн-трансляции хода выполнения работ», – сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

33% от включенных в годовую программу домов отремонтируют комплексно. Одновременно не менее чем двумя видами работ будут охвачены 540 домов.

Капитальные работы на объектах планируется начать уже весной, когда закончатся конкурсные процедуры, аукционы и другие подготовительные мероприятия.

Директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов отметил, что в 2019 году в рамках капитального ремонта в Подмосковье было отремонтировано более 2,6 тысячи многоквартирных домов, заменена 841 единица лифтов, благодаря чему жилищные условия улучшились у более чем 187 тысяч семей.

Самой масштабной в России является региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов Московской области. Всего в нее включено 44,6 тысячи домов. С 2014 по 2019 год в рамках данной программы в Подмосковье выполнили капитальный ремонт более 11,7 тысячи многоквартирных домов.