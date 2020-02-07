РИАМО - 7 фев. «Мособлгаз» проведет акцию «Мособлгаз – с благодарностью за Великую Победу!», посвященную 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в рамках которой при необходимости заменит газовое оборудование в домах ветеранов, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«С февраля мы проводим акцию, посвященную 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. «Мособлгаз» выполнит бесплатную комплексную диагностику, техническое обслуживание и, при необходимости, замену газового оборудования в домовладениях ветеранов Подмосковья», - сказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Он добавил, что главная цель акции – забота о безопасности ветеранов при использовании газа в быту.

Акция распространяется на следующих категорий людей: ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники фашизма; лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда».

Важным условием участия является наличие постоянной регистрации по месту жительства на территории Московской области или Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы по месту предоставления услуги.

В пятницу Баранов принял участие в комплексной диагностике газового оборудования в доме 97-летней жительницы Химок, ветерана войны Зинаиды Нестеровой.