РИАМО - 7 фев. В Серпухове прошел электронный аукцион по продаже двухэтажного здания площадью 151,9 квадратного метра, что принесло в бюджет округа 2,5 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Вместе с зданием на продажу был выставлен земельный участок площадью 767 квадратных метров. Владелец лота сможет использовать имущество для создания продуктового магазина.

«За право заключить договор боролись семь претендентов. Итоговый размер платы превысил начальное предложение в 1,5 раза и составил 2,5 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Организация аукциона в электронной форме обеспечивает открытость и доступность при организации торгов как при подаче заявки, так и при участии в самих торгах.