РИАМО - 7 фев. Осенью 2020 года в Московской области откроют три библиотеки после модернизации в рамках национального проекта «Культура», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

«Сеть библиотек, особенно в малых населенных пунктах, создавалась в другое время и с другими задачами. Сегодня городские и сельские библиотеки получают новый импульс. Первые модельные библиотеки Московской области – участники нацпроекта «Культура» – откроются осенью в Сергиевом Посаде, Егорьевске и поселке Сергиевском близ Коломны», - сказала министр культуры региона Елена Харламова.

Она отметила, что для модернизации этих библиотек из федерального бюджета предусмотрено 20 миллионов рублей.

«Сегодня о своем намерении участвовать в отборе в 2021 году заявили еще 10 подмосковных библиотек. Конкурс на участие в нацпроекте «Культура» и создание модельных библиотек пройдет с 23 марта по 9 апреля 2020 года», - добавила министр.

Подмосковные библиотеки находятся в тесном контакте с региональным проектным офисом – Губернской библиотекой – и с Российской государственной библиотекой. Они активно работают с поставщиками и подрядчиками, готовятся к закупочным процедурам.

В рамках нацпроекта «Культура» в России к 2024 году планируется увеличить число модернизированных библиотек нового поколения со 134 до 684 (не менее 110 в год).

Библиотеки нового поколения подразумевают современное библиотечное пространство, открытый доступ к фонду внутри библиотеки и удаленный централизованный доступ к электронным ресурсам, доступ к НЭБ, пространство свободного общения (дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории).