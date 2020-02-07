РИАМО - 7 фев. Следователи предъявили обвинение жителю Домодедова в убийстве собственного сына, ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«По ходатайству следствия судом в отношении него (обвиняемого – ред.) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 5 февраля мужчина убил собственного 13-летнего ребенка. Он нанес мальчику удары ножом в область тела. Мать ребенка увидела своего супруга, сидящего на полу рядом с ножом, после возвращения с работы. Он сообщил женщине об убийстве. В комнате в кровати мать нашла тело ребенка с колото-резаными ранениями. Она вызвала полицию.

На допросе у следователя мужчина отказался давать показания, он сослался на статью 51 Конституции РФ.

В рамках расследования уголовного дела будут проведены судебно-медицинская, дактилоскопическая и молекулярно-генетическая экспертизы. Кроме того, в ближайшее время мужчине назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

Следствие устанавливают все обстоятельства и мотивы данного преступления, а также причины и условия, которые привели к трагедии.