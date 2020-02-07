РИАМО - 7 фев. В Подмосковье представят более 35 культовых фильмов с тифлокомментариями и субтитрами для людей с нарушениями зрения и слуха, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Мособлкино» совместно с киноконцерном «Мосфильм» проводят на территории Московской области бесплатные кинопоказы DVD-фильмов с тифлокомментариями и субтитрами для людей с нарушением слуха и зрения», - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она добавила, что в список адаптированных фильмов в этом году вошли 35 культовых кинокартин, созданных на киностудии, включая картины о событиях Великой Отечественной войны.

Кинопоказы будут проходить исключительно в закрытых помещениях в рамках социально-просветительской работы ГАУ МО «Мособлкино» при поддержке министерства культуры Московской области. Проект реализуется в рамках государственной программы «Доступная среда» на 2011-2020 годы».

Участниками проекта могут стать муниципальные учреждения культуры, образования и здравоохранения региона, в том числе не имеющие стандартного оборудования для проведения кинопоказов, на безвозмездной основе.