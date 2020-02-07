РИАМО - 7 фев. Двух жителей Подмосковья будут судить за попытку получения взятки в размере 2 миллионов рублей у свидетелей по уголовному делу о коррупции, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Двое мужчин 31 и 58 лет обвиняются в покушении на мошенничество группой лиц по предварительному сговору. Злоумышленники убеждали двоих свидетелей в Балашихе передать 2 миллиона рублей при их посредничестве следователям, чтобы их не привлекли к уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений. Мужчин задержали при получении денег.

«Уголовное дело направлено в Балашихинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.