РИАМО - 7 фев. В Московской области музей-заповедник А.С. Пушкина примет участие в акции пушкинских музеев России, в рамках которой 10 февраля будет объявлена минута молчания, музей будет работать бесплатно, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«10 февраля музей-заповедник А.С. Пушкина в Больших Вяземах присоединяется к российским пушкинским музеям. В 10 утра - в день памяти Александра Сергеевича Пушкина - начнется акция «У зажженной свечи». В 14:45 у памятника А.С. Пушкина состоится минута молчания и возложение цветов», - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она добавила, что здесь каждый сможет сказать свои слова почтения в его честь и прочитать стихи великого русского поэта.

По традиции 10 февраля, в день смерти великого поэта, музей А.С. Пушкина и его филиалы – мемориальная квартира А.С. Пушкина на Арбате, дом-музей В.Л. Пушкина, музей И.С. Тургенева и выставочные залы ГМП будут работать в режиме открытых дверей.

На всех пушкинских площадках будет объявлена минута молчания в 14:45, в это время остановилось сердце поэта.

10 февраля вход в музей и на все мероприятия, экскурсии будет бесплатный.