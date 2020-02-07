РИАМО - 7 фев. Поезда на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги вновь курсируют по расписанию после сбоя, произошедшего из-за незапланированной остановки локомотива, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы МЖД.

«Московская железная дорога стабилизировала график движения поездов на Курском, Рижском направлениях и МЦД-2 «Курско-Рижский». В настоящее время поезда отправляются и следуют по расписанию. Несколько задержанных поездов завершают маршрут», - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что ранее движение поездов было затруднено из-за незапланированной остановки локомотива на станции Москва-Товарная.

«Диспетчеры ОАО «РЖД» и АО «ЦППК» приняли все необходимые меры, чтобы как можно быстрее стабилизировать движение и восстановить интервал, несколько поездов пустили по укороченному маршруту», - добавил собеседник агентства.