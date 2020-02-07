РИАМО - 7 фев. Министр инвестиций и инноваций Московской области Наталья Егорова начала серию выездных встреч с бизнесом в муниципалитетах, первая состоялась в Пушкинском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

На мероприятии с участием порядка 100 предпринимателей обсудили трудности с выдачей земельных участков, получением разрешительной документацией, окупаемостью инвестиций и выходом местных производителей в розничную сеть. Отдельно обсудили тему получения софинансирования, микрозаймов и дополнительных льгот в рамках региональных программ.

«Московская область является одной из лидирующих и экономически развитых регионов страны, и мы хотим развиваться дальше. Наша задача – сделать так, чтобы люди могли работать в комфортных условиях и рядом с домом, получать достойную зарплату. По мере проведения встреч мы будем фиксировать вопросы граждан, выделять топ самых волнующих и системно решать именно их», – отметила Егорова.

В Пушкинском городском округе зарегистрировано свыше 9,8 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Более 20 тысяч человек работают на предприятиях малого бизнеса.

Министр напомнила, что по поручению губернатора Московской области создана горячая линия для бизнеса с коротким номером 0150, она принимает обращения с 09:00 до 18:00 в будни, а в нерабочее время свое обращение и контакты можно направить по электронной почте: 0150@mosreg.ru, после чего с заявителем свяжутся специалисты министерства инвестиций и инноваций.

Следующая встреча с бизнесом пройдет 13 февраля в Орехово-Зуеве. Начало встречи в 10:00.