РИАМО - 7 фев. Спасатели деблокировали пострадавшего из автомобиля, разбитого в дорожно-транспортном происшествии на Дмитровском шоссе в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

«Столкновение автомобилей произошло около 8 утра на Дмитровском шоссе недалеко от деревни Волдынское. Водитель Lada Granta, двигаясь по автодороге в условиях снегопада, не справился с управлением. Машину занесло и она врезалась в автомобиль Nissan Almera, двигающийся по встречной полосе», - сказала спасатель Наталия Федотова.

В ходе аварии пострадали три человека. Пассажир Nissan Almera оказался заблокирован в салоне, ему требовалась срочная помощь.

Сотрудники 12-го поисково-спасательного отряда «Мособлпожспаса» быстро прибыли на помощь пострадавшему. Они с помощью специального аварийно-спасательного инструмента деблокировали пассажира и передали его врачам скорой помощи. Водитель Lada Granta отказался от помощи медиков.