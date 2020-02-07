РИАМО - 7 фев. В индустриальном парке «М8» в Сергиево-Посадском городском округе итальянские компании планируют реализовать два инвестиционных проекта, что позволит создать свыше 150 рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Компания VLD Global Solutions, которая представляет интересы бизнес-сообщества итальянского региона Ломбардия, на встрече с представителями правительства Подмосковья презентовала инвестиционные проекты, которые могут быть реализованы на территории области.

«Мы рассмотрели два инвестпроекта итальянских компаний. Один проект – это строительство предприятия пищевой промышленности, второй – инновационные технологии для сектора ЖКХ, сельского хозяйства и медицины. Оба проекта имеют хороший инвестиционный потенциал», - сказал заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.

По его словам, итальянские предприниматели планируют разместить данные инвестпроекты на территории муниципального индустриального парка «М8» Сергиево-Посадского городского округа

«Московская область со своей стороны готова оказать инвесторам содействие в рамках действующих в регионе программ поддержки инвестиций. По предварительным оценкам, реализация этих проектов в Подмосковье позволит создать более 150 новых рабочих мест», - добавил Хромов.

Сейчас итальянцы проводят анализ рынков: изучают возможные каналы сбыта продукции, ведут переговоры с потенциальными поставщиками сырья. Администрация Сергиево-Посадского городского округа консультирует иностранные компании по вопросам получения мер господдержки.

Как отметил глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев, администрация муниципалитета окажет любую поддержку компании в ходе реализации проектов на территории округа и поможет получить финансовую поддержку от правительства региона.

Интерес к Подмосковью со стороны бизнеса из Ломбардии продиктован не только историями успеха работающих здесь итальянских компаний, но и активной позицией региона. Инвестпотенциал Московской области представляли бизнесу в Ломбардии в рамках роуд-шоу Подмосковья в Италии в конце 2018 года.

На сегодняшний день в области работает свыше 50 компаний с итальянским капиталом. Они занимаются производством в сферах пищевой промышленности, строительных материалов и других отраслях.

Регион Ломбардия в Подмосковье представляют компании «Керама Марацци», «МАПЕИ», «Перфетти Ван Мелле», «Фипар». Объем инвестиций по ним составляет 11,3 миллиарда рублей. На предприятиях создано 922 рабочих места.

Как отметил Хромов, Московская область и в дальнейшем намерена активно развивать межрегиональные связи с Ломбардией.