РИАМО - 7 фев. Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции зафиксировали более 780 нарушений правил дорожного движения за сутки, 25 из них касались вождения в состоянии алкогольного опьянения, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сотрудники ГИБДД Московской области усилили контроль и организовали дополнительное патрулирование территории, чтобы выявлять нарушения ПДД и ловить нетрезвых водителей.

«Более 505 пешеходов нарушили правила дорожного движения, порядка 150 водителей использовали мобильный телефон во время движения, 100 водителей нарушили правила перевозки детей», - говорится в сообщении.

25 пойманных водителей, предположительно, находились в нетрезвом состоянии, 14 из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении всех водителей составили протоколы об административном правонарушении. Они уже направлены в суд для дальнейшего выяснения обстоятельств и принятия процессуального решения.

Установлено, что около 50% всех аварий на дорогах региона происходит по вине пьяных водителей и пешеходов.

Если водитель отказывается проходить медосвидетельствование, то ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с последующим лишением водительских прав на срок до двух лет.

В случае, если водитель ранее привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования, то ему грозит штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы или тюремный срок до двух лет. Водителям, по чьей вине произошло ДТП с погибшими, грозит до семи лет лишения свободы.