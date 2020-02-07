РИАМО - 7 фев. Подмосковный «Центрлесхоз» продолжает выполнять санитарно-оздоровительные мероприятия на территории лесного фонда Московской области, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья.

«На этой неделе сплошные санитарные рубки проводятся в Московском учебно-опытном лесничестве, Талдомском лесничестве, Шатурском лесничестве. Работы по выборочным санитарным рубкам также проводятся в Московском учебно-опытном лесничестве», – говорится в сообщении.

Луховицкий-Ступинский филиал «Центрлесхоза» проводит работы по уборке неликвидной древесины в сквере по улице Вахрушева, микрорайон Кашира-2 в городском округе Кашира.

На следующей неделе планируется приступить к сплошной санитарной рубке на трех участках Аверкиевского участкового лесничества Ногинского лесничества рядом с деревней Аверкиево.