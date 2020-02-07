РИАМО - 7 фев. В пятницу в Пушкине стартовал Х открытый фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского», на него приехали спортсмены из 11 стран мира, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

В торжественном открытии приняли участие уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, зампредседателя правительства региона Вадим Хромов и другие. Почетными гостями фестиваля стали начальник российского отдела губернаторства Хоккайдо Соне Хироюки и министр посольства Японии в России Тосио Ямамото.

«Из провинции Хоккайдо на юбилейный фестиваль единоборств и боевых искусств в Московскую области прибыли более 30 спортсменов. Всего в соревнованиях примут участие около 4,5 тысяч спортсменов из 11 стран мира», - говорится в сообщении.

По словам Хромова, участие делегации из Саппоро в фестивале в Пушкине говорит, как плодотворно развиваются межрегиональные отношения провинции Хоккайдо и Московской области.

«Меньше года назад наш губернатора Андрей Юрьевич Воробьев обсудил с губернатором префектуры Наомити Судзуки возможность посещения японскими спортсменами Подмосковья, и сегодня мы уже принимаем их в гостях. Этот фестиваль в 2020 году посвящен году российско-японских межрегиональных и побратимских обменов, и думаю, что спортивным обменом это не ограничится», - добавил зампред правительства региона.

Он уточнил, что в Подмосковье работает 15 компаний с участием японского капитала и очень скоро в Химках откроется первый в России завод компании Hino.