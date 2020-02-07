РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 фев. В пятницу в люберецкой спортивной школе олимпийского резерва впервые учет занимающихся проводился с помощью социальной карты жителя Московской области через мобильное приложение «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Люберцы.

«Теперь идентификация пенсионеров происходит по средствам социальной карты жителя Московской области, что гарантирует максимальную точность определения участников программы. В спортшколе для люберчан старшего возраста доступны занятия дыхательной гимнастикой и скандинавской ходьбой», - говорится в сообщении.

Адрес школы: Октябрьский проспект, дом 349А.

Все желающие присоединиться к программе могут подать заявку на участие через портал «Активное долголетие» или мобильное приложение «Соцуслуги». Также подать заявку можно обратившись в комплексный центр социального обслуживания. Все занятия в рамках программы «Активное долголетие» проводятся бесплатно.