РИАМО - 7 фев. Строительство Дома культуры в городском округе Молодежный завершится в августе 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время на объекте ведется кладка наружных стен и внутренних перегородок, монтаж инженерных систем, также рабочие приступили к внутренней отделке цокольного этажа. Строительство в графике», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Ранее было демонтировано здание ДК «Молодежный», на месте которого строится новый объект.

Новый Дом культуры будет состоять из двух этажей. Его площадь составит почти 1,4 тысячи квадратных метров.

Первый этаж вместит вестибюль с зоной ожидания, вестибюль с гардеробом, фойе при концертном зале, зрительный зал со сценой, костюмерную и пост охраны, на втором расположатся кружковые кабинеты и административно-технические помещения.

Строительство объекта ведется в рамках региональной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».