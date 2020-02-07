РИАМО - 7 фев. Еще один путепровод для третьего и четвертого главных путей, на котором разместится вторая пассажирская платформа, построят на станции Окружная Савеловского направления МЖД, также там появится теплый переход на МЦК, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Мы поэтапно реконструируем остановочный пункт МЦД-1 Окружная. Сначала перенесли платформу ближе к МЦК и расположили ее на эстакаде, обеспечив возможность дальнейшего развития улично-дорожной сети города. Сейчас возводим вторую эстакаду для дополнительных путей и второй платформы», - сказал начальник МЖД Михаил Глазков.

Путепровод построили уже на 60%. Работы активно идут в рамках второго этапа совместного проекта ОАО «РЖД» и правительства Москвы по развитию инфраструктуры МЦД-1 Белорусско-Савеловский. Завершение работ намечено на 2024 год.

На платформе будет создана безбарьерная среда, которую оснастят лифтами и эскалаторами, для удобства пассажиров, в том числе пожилых людей, мам с колясками, пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

«Постепенно транспортная инфраструктура принимает очертания современного транспортно-пересадочного узла. Новый строящийся пассажирский вестибюль позволит сделать пересадку с железной дороги на другие виды городского транспорта быстрой и удобной», - добавил Глазков.

Также рассматривается возможность устройства второго выхода с Окружной в сторону Сигнального проезда, что обеспечит пешеходную доступность МЦК и МЦД для жителей районов Бескудниково и Отрадное.

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