РИАМО - 7 фев. Поисковики смогли установить имя советского солдата, погибшего в Великую Отечественную войну при освобождении подмосковного Можайска, теперь его имя и фамилия будут увековечены на братской могиле в деревне Ельня, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Егор Бутанин числился пропавшим без вести 70 лет. Поисковый отряд «Укрепрайон №36» обнаружил его останки в 2012 году. В том же году он был похоронен на мемориале в деревне Ельня как неизвестный солдат 108-й стрелковой дивизии. На протяжении всех прошедших лет поисковики пытались прочесть записку из медальона бойца.

«История очень непростая, мы уже в какой-то степени отчаялись установить его имя. Проводили несколько экспертиз, пытались найти дополнительную информацию, но постоянно шли по ложному пути. В прошлом году обратились в организацию «Солдатский медальон», у них есть лаборатория. Нам помогли добыть очень важную информацию, которая подтолкнула к установлению имени бойца», - рассказал руководитель поискового объединения Дмитрий Писаренко.

По его словам, в результате кропотливой работы получилось правильно прочитать название места рождения на медальоне – Новая Яксарка. Такой населенный пункт есть только в Пензенской области.

В конце прошлого года поисковикам удалось найти родственников Егора Федоровича Бутанина, которые в пятницу приехали навестить могилу своего предка.

«Егор Федорович – это родной брат моей бабушки. Я не знала, что есть такие организации, которые проводят поиски родственников, поиски солдат, которые воевали. Узнав об этом, я решила, что обязательно поеду на встречу, потому что очень важно знать свой род, своих предков и быть благодарными им за то, что у нас есть сейчас», - сказала родственница бойца Екатерина Ражина.

Егор Федорович Бутанин родился в 1918 году и в годы Великой Отечественной войны был солдатом 407-го стрелкового полка 108-й стрелковой дивизии. Погиб в период с 18 по 20 января 1942 года при освобождении Можайска. Недалеко от перекрестка на 108-м километре Минского шоссе с дорогой Можайск – Верея в то время шли ожесточенные бои по ликвидации оборонительного узла противника. Егор Федорович в составе своего полка штурмовал опорный пункт фашистов.

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