РИАМО – 8 фев. В субботу в Клину пройдет фестиваль чая «Самоварное настроение», в рамках которого организаторы проведут конкурс по растопке самоваров, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Фестиваль приглашает жителей и гостей города отведать целую палитру варенья. Тут вам и темные лесные ягоды, и румяные, сочные плоды садовых деревьев. А еще мед, пряники с сушками от местных производителей. И, конечно же, множество видов чая», – говорится в сообщении.

Посетители фестиваля смогут поучаствовать в конкурсе растопки самоваров на время и увидеть уникальную выставку самоваров, которые были собраны из личных запасов жителей Клина.

Кроме того, все желающие узнают что такое «боулинг по-боярски» с матрешками, примут участие в шуточных гаданиях на кофейной гуще и чаинках, а также услышат концерт фолк-певицы Анны Сизовой.

Гости попробуют разные виды варенья, меда, полакомятся пряниками с сушками от местных производителей и испробуют множество видов чая. В специальных фотозонах можно будет сделать веселые фотографии в память о «Самоварном настроении» в Клину.