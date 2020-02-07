РИАМО - 7 фев. Постановление о награждении заместителя главы администрации подмосковного Реутова Ольги Репиной высшей наградой Московской областной думы - почетным знаком «За верность Подмосковью» подписал спикер областного парламента Игорь Брынцалов, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«Решение о награждении заместителя главы администрации городского округа Реутов Ольги Репиной почетным знаком «За верность Подмосковью» было принято на заседании соответствующей комиссии парламента, его подписал спикер Московской областной думы Игорь Брынцалов на 106-м заседании Мособлдумы»,- отмечается в пресс-релизе.

Заместитель главы администрации Реутова Ольга Репина курирует вопросы образования, здравоохранения, культуры, молодежной политики и спорта в городском округе.

По данным Реутовского информагентства, почетный знак «За верность Подмосковью» — высшая награда Московской областной думы. Вручается за выдающиеся заслуги в развитии региона. Обязательным условием для награждения почетным знаком является наличие стажа работы в Московской области не менее 25 лет.