РИАМО - 8 фев. В субботу на военном полигоне «Алабино» в Подмосковье пройдет зимняя «Гонка героев», организаторы которой выйдут на маршрут вместе с участниками соревнований,

«В этом году у нас бегут все начальники департаментов. Те люди, которые продают билеты на гонку, которые занимаются конструкциями, организовывают площадку, занимаются дизайном и разработкой всего внешнего облика мероприятия. И, конечно, я тоже приму участие», - сказала руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу.

Гонка представляет собой забег с препятствиями. На маршруте устроено более 30 препятствий, трасса превышает 8 километров.

Новые препятствия стали гораздо интереснее для прохождения в составе команды.

Для участников гонки предусмотрены горячая еда и чай, раздевалки, камеры хранения.