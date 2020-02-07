РИАМО - 7 фев. В Московском метрополитене сотрудники полиции задержали 27-летнего и 28-летнего приезжих мужчин по подозрению в ограблении и воровстве мобильного телефона, суд арестовал подозреваемых, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«В полицию с заявлением обратился 47-летний приезжий. По его словам, на станции метро «Текстильщики» неизвестный мужчина открыто похитил у него мобильный телефон, после чего нанес несколько ударов по лицу и телу, скрылся», - говорится в материале.

Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемых.

Преступники продали похищенный мобильный телефон в одном из торговых центров города Москвы.

Возбуждено уголовное дело по факту грабежа. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.