РИАМО - 7 фев. Комитет по конкурентной политике Московской области провел опрос на портале «Добродел» о качестве услуг страхования ОСАГО в Московской области, в котором проголосовало более 600 человек, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Большинство опрошенных жителей считают достаточным количество офисов, где можно получить услуги страхования ОСАГО (66%).

«Каждый пятый автовладелец считает, что получить возмещение ущерба по полису ОСАГО на сегодняшний день достаточно легко. 37% опрошенных жителей Подмосковья отметили, что система страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) работает хорошо», – говорится в сообщении.

Респонденты предлагают установить повышенный тариф тем, кто регулярно попадает в аварийные ситуации и пониженный тариф для аккуратных водителей, а также оформлять полис ОСАГО только на себя, а не на транспортное средство.

Для улучшения работы ОСАГО, по мнению автовладельцев, необходимо упростить процедуру получения выплат, а также убрать зависимость мощности двигателя при расчете стоимости страхования.