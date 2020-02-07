РИАМО - 7 фев. В Москве на территории центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» 10 февраля откроется международная выставка «Продэкспо-2020», на которой свою продукцию представят более 40 компаний из Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Ведущие производители Подмосковья вновь станут участниками этой крупнейшей выставки страны и представят свою продукцию. Более 40 компаний привезут наши известные луховицкие огурцы и другие овощи, коломенскую пастилу, сладости и выпечку, ставшие популярными подмосковные сыры», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

В рамках подмосковной экспозиции планируют не только угощать посетителей и участников выставки, но и проводить деловые встречи, заключать соглашения.

Разин добавил, что подмосковная продукция конкурентоспособна и может соперничать с лучшими как отечественными, так и мировыми брендами, поэтому планируются переговоры с представителями сетей и торговых точек, поиск новых партнеров и выход на продовольственные рынки регионов России и зарубежных стран.

Выставка откроется 10 февраля и продлится до 14 февраля. Она будет проходить в московском ЦВК «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной, дом 14. Мероприятие объединит порядка 2,6 тысячи участников из 70 стран и соберет почти 70 тысяч посетителей из 112 стран.

«Более 20 производств Московской области заявили свою продукцию на конкурс «Лучший продукт года 2020». Он традиционно пройдет в рамках выставки «Продэкспо». Пожелаем нашим производителям плодотворной и успешной выставки», - отметил Разин.