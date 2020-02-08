РИАМО - 8 фев. В субботу в честь Дня российской науки в научно-познавательном центре «Заповедное посольство» московского парка «Зарядье» проведут бесплатные мастер-классы и другие мероприятия для взрослых и детей.

Праздник отметят с 12:00 до 20:00. Расписание и подробную информацию о празднике можно найти на сайте парка.

«День российской науки в «Зарядье» будет интересно посетить и детям, и взрослым. На познавательных мастер-классах мы ждем школьников старше семи лет и их родителей. Например, на занятии по экомониторингу можно будет узнать о том, что (кроме пыли и отходов) негативно влияет на окружающую среду, а также научиться брать пробы воды, воздуха и почвы», — отметила начальник управления научно-просветительских проектов парка «Зарядье» Елена Войцеховская.

Кроме того, дети смогут принять участие в мастер-классе по слаймоведению, где они изготовят игрушку из вязкого желеобразного материала. Также можно будет посетить экскурсию по флорариуму, которая рассчитана на детей старше 10 лет и взрослых, и лекции «Тераностика — медицина XXI века» и «Три когнитивных навыка, которые необходимы каждому».

В холле «Заповедного посольства» гостей ожидает интерактивное научное шоу. Ведущие расскажут об открытиях, совершенных русскими учеными в разное время, а также продемонстрируют химические и физические опыты.

Также в этот день в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров можно посетить экспозицию «В мире заблуждений», где посетители познакомятся с самыми распространенными биологическими мифами и предрассудками. Выставка продлится до 12 февраля включительно.

Кроме того, в павильоне МЦД состоится интерактивная игра-пазл от Дарвиновского музея «Антарктическая правда». Она будет посвящена 200-летию открытия ледяного континента. В ходе игры посетители столкнутся с ошибочными представлениями об Антарктиде и узнают интересные факты.

На ВДНХ День российской науки будут праздновать все выходные, одной из основных площадок для мероприятий станет образовательный комплекс «Техноград». Там школьникам будет интересно познакомиться с беспилотными летательными аппаратами и электромоблями, узнать, какие профессии будут востребованы в будущем и как полюбить математические науки.

В субботу участники мероприятия послушают лекции о разработках искусственного интеллекта, а также смогут посетить новую экскурсию, посвященную химии и космосу. Детскую аудиторию также ждет тестирование детектора лжи. Взрослых познакомят с достижениями науки о человеческом мозге, их также ожидают путешествия в виртуальном пространстве.

На «Городской ферме» ВДНХ пройдут фермерские игры, мастер-класс по высадке растений, встреча «Знакомство с наукой зоологией», научные эксперименты «Элементарная химия и физика» и многое другое. В «Рыбацкой деревне», которая расположится в «Парке ремесел», ихтиолог объяснит повадки рыб и способы их разведения.