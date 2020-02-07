РИАМО - 7 фев. Басманный районный суд на основании вердикта присяжных постановил оправдательный приговор в отношении Антона Бережного, которого обвиняли в убийстве и побоях на Курском вокзале, говорится в сообщении пресс-службы суда.

Мужчину обвиняли по статьям 105 УК РФ и 116 УК РФ. По данным СМИ, Бережной напал с ножом на двоих людей в июне 2019 года у Курского вокзала. Один из них скончался.

«В соответствии с вердиктом, вынесенным присяжными заседателями, Бережной оправдан по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство – ред.)», - говорится в сообщении.

Но Бережного признали виновным по статье 116 УК РФ «Побои». Мужчине назначили наказание в виде 1 года 11 месяцев ограничения свободы. Период задержания Бережного и его содержания под стражей зачли в счет срока отбытия наказания. В связи с этим мужчину выпустили из зала суда на свободу.