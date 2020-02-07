РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 фев. Сотрудникам пожарной части №202 Балашихи к 15-летию подразделения вручили сертификат на спортоборудование, сообщается на странице Балашихинеского теруправления СиС ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

На территории подразделения на разводе дежурных караулов его сотрудников поздравил начальник Балашихинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Квашнев.

«Вот уже 15 лет вы стоите на страже жизни и здоровья жителей Балашихи, за эти годы спасено сотни жизней, ликвидированы сотни пожаров. Личному составу 202-й пожарной части доверено обеспечивать безопасность на очень большой территории, и вы с этим справляетесь в полной мере. Так держать. Желаю Вам здоровья и благополучия в ваших семьях. Чтобы с каждого выезда возвращались живыми и здоровыми, ну и по традиции всех пожарных - сухих рукавов», - сказал Квашнев.

Начальнику 202-й пожарной части Василию Лепилину он вручил благодарственное письмо от начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» и в качестве подарка - сертификат на спортивное оборудование.

Боевые расчеты ПЧ-202 совершают за год порядка 1 тысячи выездов на пожары и ликвидацию ЧС. Сотрудники выезжают на тушение возгораний в микрорайоны Новый Свет, Балашиха-2, Авиаторов, Гагарина, Янтарный, кварталы Пехра-Покровский, Щитниково, Абрамцево, на улицы Горбово, Лукино, Зеленую и Орджоникидзе. В зоне ответственности - часть национального парка «Лосиный остров» до границы с Щелковским городским округом.

Пожарная часть №202 располагается в старинном здании самой первой пожарной части Балашихи, которую построили в 1904 году при ткацкой фабрике, заложенной князем Иваном Трубецким в 1830 году. Первые пожарные выезжали на возгорания на подводах запряженных лошадьми, оборудованных ручными пожарными насосами, в каждой подводе перевозилась 200 литровая бочка с водой.

Сегодня в ПЧ трудится 51 человек, среди них пожарные и водители, на вооружении которых стоят три пожарные автоцистерны, оснащенные современным инструментом.